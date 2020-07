Carro com filhos de Leonardo cai em rio em Goiás

Dois filhos do cantor Leonardo sofreram um acidente de carro na noite desta quarta-feira, dia 1º. Matheus e João Guilherme, além de Leandrinho, filho de Leandro, e o motorista Tito Elias estavam a caminho da fazenda da família, em Goiás, quando o carro caiu em um rio.

Em um vídeo publicado durante a madrugada no Instagram, o cantor explicou o que aconteceu.~"Zé Felipe não estava. Estavam o Matheus, Leandrinho, meu sobrinho que é filho do Leandro, João Guilherme, meu filho, e o Tito Elias, que é o motorista. Eles estavam vindo para a fazenda ontem à noite e, como tem 50 quilômetros de estrada de terra, estrada de barro... a estrada estava muito boa, mas as pontes são feitas de madeira bem 'sem vergonha'. São pontes feitas há 'cem anos' e o motorista, por ser um cara de cidade, só de asfalto, passou direto. Aquele é um lugar que escoa muito boi, muitos grãos, então, na poeira, ele não viu, passou direto e caiu dentro do córrego", esclareceu.

Leonardo respira aliviado ao contar que, quando o carro caiu, o rio estava com o nível de água baixo. "Para a felicidade de todos nós, o córrego estava com pouca água. Numa altura de dez metros, a caminhonete virou as quatro rodas pra cima mas, graças à Deus, os caminhoneiros ajudaram, eles saíram de dentro da água e só o Leandrinho teve uma dor no braço, mas tá tudo certo", concluiu.

Um guincho teve de ser usado para tirar o veículo do rio. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, os filhos passam bem e permanecem na fazenda do pai, em Goiás. "Proteção de Deus. Estão todos bem. Obrigado por todo o carinho", escreveu Leonardo na legenda do vídeo que publicou no Instagram.