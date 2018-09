Carrie Underwood revela que sofreu abortos espontâneos ao longo de 2 anos

Carrie Underwood revelou que sofreu três abortos espontâneos entre os anos de 2017 e 2018, em entrevista à CBS Sunday Morning. Atualmente, a cantora está grávida de seu segundo filho.

"Eu meio que planejei que 2017 seria o ano de trabalhar em novas músicas e ter um bebê. Engravidamos no começo de 2017 e não deu certo. No começou eu fiquei assim: 'Ok, Deus, eu sei que não era seu momento. Está tudo bem. Nós vamos nos recuperar e descobrir uma forma de superar isso'. Na primavera, engravidei de novo, e não deu certo. Começo de 2018 eU engravidei de novo. Não deu certo também", disse.

Pouco tempo depois, a cantora pensou estar enfrentando um quarto aborto espontâneo. No entanto, quando foi ao médico, confirmou que estava grávida.

Na entrevista, Carrie ainda explicou que ficava mais tranquila pelo fato de já ter um filho, Isaiah. Dessa forma, sabia que se não pudesse mais engravidar, estava tudo bem, porque tinha família, amigos e trabalhos incríveis.