Carnaval na Vila Madalena, zona oeste paulistana, terminará mais cedo este ano

O carnaval na Vila Madalena, zona oeste da capital paulista, terminará mais cedo este ano. O prefeito regional de Pinheiros, Paulo Mathias, informou ao Ministério Público de São Paulo (MP) que os blocos que vão desfilar na região desligarão o som às 19h para que a dispersão seja feita até as 20h. No ano passado, os grupos tinham de encerrar as atividades até as 20h.

A previsão é que na folia deste ano 89 blocos desfilem na região. O encontro entre a prefeitura e o MP discutiu o planejamento para o carnaval na Vila Madalena, que costuma ter uma grande concentração de público. O promotor César Martins cobrou, em nome dos moradores do bairro, medidas que garantam o conforto dos residentes, não apenas dos frequentadores da festa.

Devem ser mantidas medidas como o controle de entrada de público na parte central do bairro, no quadrilátero formado pelas ruas Inácio Pereira da Rocha, Harmonia, Wisard e Simão Álvares. Os bares da área deverão fechar as portas às 22h, para evitar a continuidade da aglomeração no local.

O calendário oficial de eventos do carnaval paulistano deste ano vai de 17 de fevereiro a 5 de março. Na Vila Madalena, a festa começa no dia 18, a partir das 9 horas. Todos os blocos da região deverão começar os desfiles antes das 15h, como forma de evitar atrasos na dispersão.

Ao total, fizeram cadastro na prefeitura 495 blocos em toda a cidade, um crescimento de 60% em comparação aos 384 grupos que promoveram festas em 2016.

