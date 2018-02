Carnaval de São Paulo atrai 9 milhões de foliões

Mais 104 desfiles estão programados para o fim de semana, no encerramento do evento, e devem atrair um grande público com os blocos liderados pelas cantoras Claudia Leitte e Daniela Mercury - Foto: Rede TV!

Os blocos de rua, os desfiles no Sambódromo do Anhembi e os palcos montados em diversos pontos da capital paulista receberam 9 milhões de foliões este ano. Este foi o maior público já registrado no carnaval de São Paulo.

Desde o dia 3 de fevereiro, quando teve início o carnaval oficial na cidade, 387 desfiles foram realizados em São Paulo. Mais 104 desfiles estão programados para o fim de semana, no encerramento do evento, e devem atrair um grande público com os blocos liderados pelas cantoras Claudia Leitte e Daniela Mercury.

Só pela Avenida 23 de Maio, estreante no evento, passaram 2,6 milhões de pessoas em apenas três dias de carnaval, entre domingo (11) e ontem (13). De sábado (10) a terça-feira, 5,1 milhões de foliões acompanharam os mais de 180 desfiles que ocorreram pela cidade.

Os números foram divulgados hoje (14) pela prefeitura e são baseados em levantamentos feitos pelos próprios blocos e no monitoramento feito pela administração municipal.