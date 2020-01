Carnaval de Corumbá está confirmado neste ano

Em Corumbá, a presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Mara Caseiro, falou sobre o apoio do governador Reinaldo Azambuja ao Carnaval 2020 de Corumbá - Fotos: Cleonice Salete e Tavane Ferraresi

Em Corumbá, a presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Mara Caseiro, falou sobre o apoio do governador Reinaldo Azambuja ao Carnaval 2020 de Corumbá. Ao lado do prefeito Marcelo Iunes, ela participou na sexta-feira (24), do lançamento oficial do carnaval mais famoso do Estado. “Falo com propriedade, respeito e admiração sobre o maravilhoso carnaval que vocês fazem aqui. É um evento que reúne família, beleza, história, cultura e que tem o apoio do governador Reinaldo Azambuja e de nós da Fundação de Cultura”, disse.

No Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomez, o lançamento do Carnaval 2020 de Corumbá começou às 18h30 com animadas apresentações de passistas, mestres-salas e porta-bandeiras. O público presente lotou o local. “O Carnaval daqui é contagiante. O Governo do Estado não pode deixar de investir e apoiar o Carnaval de Corumbá”, afirmou Mara Caseiro. Na ocasião, ela esteve representando o governador Reinaldo Azambuja.

Em apoio à festa que acontece de 21 a 25 de fevereiro, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, fez repasse de R$ 699 mil. Foram destinados R$ 300 mil à Prefeitura de Corumbá para a viabilização de shows nacionais, estrutura e segurança; R$ 300 mil à Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá) e R$ 99 mil à Liblocc (Liga Independente dos Blocos Oficiais).

“O Carnaval é uma das mais expressivas manifestações culturais da nossa cidade. As manifestações das nossas festas são muito importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento. Assim como Cristo Rei está lá no morro e abraça a todos, nós vamos receber com carinho aqueles que nos visitarem. Viva o nosso carnaval e viva a nossa cultura”, declarou o diretor-presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, Joilson Cruz.

Após apresentação da programação oficial do Carnaval, o prefeito agradeceu a parceria do governador Reinaldo Azambuja e da presidente da FCMS, Mara Caseiro. “Quando todos se juntam, governo, município e população, o sucesso acontece. Tenho certeza de que o Carnaval deste ano será ainda melhor do que dos anos anteriores”, afirmou Iunes. A projeção financeira, segundo ele, é de R$ 13 milhões. Em 2019, o carnaval movimentou a economia em R$ 10,3 milhões, segundo apontou a Pesquisa de Fluxo Turístico e Movimentação Financeira do Carnaval 2019.

“Acredito que vamos superar entre 20% a 30% a movimentação do ano passado. O dólar está mais alto e, com certeza, os bolivianos vão voltar a prestigiar, como fizeram em 2019. Empresários do ramo de hotelaria nos informaram que já há procura para confirmar estadia aqui no período de carnaval. Acredito numa movimentação de R$ 12 milhões a R$ 13 milhões para fomentar a nossa economia”, disse o prefeito.

PROGRAMAÇÃO

Dia 21/02 (sexta-feira)

PASSARELA DO SAMBA:

Descida dos Blocos de Sujos – CIBALENA.

Concentração: Rua Cuiabá com a Rua Antônio Maria, às 21h.

Bloco Independente – Sem Limite na Folia

Concentração: Rua Frei Mariano, às 21h.

PRAÇA GENEROSO PONCE

Show Nacional (ainda não está definido) – 22h

Show Local – 00h

Show Local – 02h

Dia 22/02 (sábado)



PORTO GERAL

Roda de Samba às 12h

CENTRO COMUNITÁRIO

Carnaval de Albuquerque, às 20h

PASSARELA DO SAMBA

Blocos oficiais, às 20h. São eles: Praia, Bola e Cerveja; Águia da Vila; Afro Samba Reggae; Nação Zumbi; Flor de Abacate; Os Intocáveis; Bola Preta; Vitória Régia; Oliveira Somos Nós; Arthur Marinho e Clube dos Cem.

*Bloco Afoga o Ganso na Rua Dom Aquino, às 23h.

PRAÇA GENEROSO PONCE

Show Local às 02h

Dia 23/02 (domingo)

FEIRA LIVRE

Cortejo de Carnaval e Corte de Momo, às 10h

PORTO GERAL

Roda de Samba, às 12h

JARDIM DA INDEPENDÊNCIA

Baile Infantil, às 17h

PASSARELA DO SAMBA

Desfile das Escolas de Samba, às 20h. São elas: Unidos da Major Gama; Mocidade Independente da Nova Corumbá; Acadêmicos do Pantanal e Unidos da Vila Mamona.

*Bloco Independente – Biriguis na Rua Dom Aquino, às 23h.

PRAÇA GENEROSO PONCE

Show Local às 02h

Dia 24/02 (segunda-feira)

PASSARELA DO SAMBA

Desfile das Escolas de Samba, às 20h. São elas: Imperatriz Corumbaense; Marquês de Sapucaí; A Pesada; Estação Primeira do Pantanal e Império do Morro.

PRAÇA GENEROSO PONCE

Show Local às 02h

Dia 25/2 (terça-feira)

PORTO GERAL

Roda de Samba, às 12h

JARDIM DA INDEPENDÊNCIA

Baile Infantil, às 17H

PASSARELA DO SAMBA – 20h

Desfile Cultural, às 20h. Bonecões; Corte de Momo; Desfile de Corso (carros antigos); Desfile de Fuscas; Ala das Pastoras; Ala dos Marinheiros; Bloco do Frevo; Bloco dos Palhaços e Cordões Carnavalescos: Cinelândia; Cravo Vermelho; Flor de Corumbá e Paraíso dos Foliões.

Bloco Independente Afoga o Ganso.



PRAÇA GENEROSO PONCE

Show Nacional, às 20h, show regional, (00h30) e show local a partir das 02h.

Dia 26/02 (quarta-feira)

HOTEL NACIONAL

Esplendor do Samba às 11h30.

PASSARELA DO SAMBA – 16h – APURAÇÃO

Às 16h começa apuração do desfile de Cordões Carnavalescos; apuração do desfile de Blocos – LIBLOC e apuração do desfile das Escolas de Samba – LIESCO.

Dia 29/02 (sábado)

AVENIDA GENERAL RONDON

Celebração da Alegria, às 20h com show do cantor Kemuel.