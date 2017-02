Carnaval 2017: confira a programação dos blocos de Brasília para este domingo

Com uma programação que teve início logo pela manhã e deve continuar até a madrugada, o carnaval de Brasília e das regiões administrativas promete diversão para todas as idades. De acordo com informações do Governo do Distrito Federal, serão mais de 100 atrações.

Blocos tradicionais da capital federal como o Galinho de Brasília, Aparelhinho, Baratinha e Babydoll de Nylon vão desfilar na cidade. Águas Claras, Taguatinga, Santa Maria, Riacho Fundo e outras regiões administrativas também terão festas de carnaval.

Confira abaixo a agenda dos blocos de rua deste domingo de carnaval:

13h - Pacotão - 302/303 Norte

13h - Vem Kem Ker - Av Comercial, Estrutural

13h - Baratinha - Parque da Cidade, Estacionamento 12

13h - Carnaval do Primeiro - Primeiro Cozinha de Bar, SIG Quadra 8

13h - Eventinho - 410/411 Norte

13h - Bloco dos Que Ficaqui - 209/210 Sul

14h - Agoniza mas não Morre - 312/313 Sul

14h - Carnaval de Rua - Praça Central, QC 1, Santa Maria

14h - Menino de Ceilândia - Estacionamento do BRB, Ceilândia

14h - Agoniza Mas Não Morre - 312/313 Sul

14h - Clube de Remo - Orla do Lago, Polo 3

14h - Carnaval Social e do Povo - 202/102 Norte

15h - Baratona - 106/206 Sul

15h - Eixão 44 - Passagem subterrânea da 215 norte

15h - Ventoinha na Tesourinha - 410 Norte

15h - Eixo 44 - Passagem Subterrânea da 216 Norte

15h - Confronto Sound System - Setor Comercial Sul, Praça do Trabalhador

15h - Bloco do Amor - Setor Bancário Sul

15h - Bloco do Amor - Via S2

15h - Matinê do Clube do Exército - Clube do Exército

15h - Bloco Quem Ficou Ficou - Quadra 8, conjunto F, Sobradinho

15h - Confronto Sound System - Praça do Trabalhador, no Setor Comercial Sul

16h - Alvorada do Planalto - 108/109 Sul

16h - Carnaval de Rua - QN 10, Quadrão Cultural, Riacho Fundo

16h - Carnagroove - Taguaparque, Taguatinga

16h - Bloco do Prazer - Praça dos Prazeres – 201 norte

16h - Os Filhos de São Jorge - Av. Da Quadra 6 – Quadra 4 da Vila Buritis, Planaltina

16h - Felicittá Folia - Rua 36, Av. Castanheiras, Águas Claras

16h - Bloco Sem Eira Nem Beira - Praça da Igrejinha, São Sebastião

17h - Anti Bloco da Jurema - Quadra 104, Estacionamento Castelo Forte, Recanto das Emas

17h - Raparigueiros - 110/210 Sul, Eixão

18h - Carnaval Lago Norte - QI 13, conjunto 2, Bloco B, Lago Norte

19h - Carnaval Social e do Povo - Orla do Lago Espelho D’Água, Brazlândia

19h - Carnaval Social e do Povo - Estacionamento do Ginásio de Múltiplas Funções, Planaltina

22h - Carnaforró - Parque de Exposições, São Sebastião

Veja Também

Comentários