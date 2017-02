Carnaval 2017: Confira a programação dos blocos de Salvador para esta terça

Além dos blocos que cobram abadá, o carnaval de Salvador tem muitas atrações gratuitas até a quarta-feira (1º). Conhecido como carnaval pipoca, os blocos são sem cordas, sem a necessidade de comprar abadás.

Em 2017, o tema do carnaval de Salvador é “Cidade da Música”, homenagem aos artistas regionais. Na programação, há espaço reservado para rock, música eletrônica, samba e um palco multicultural.

Ainda na programação estão: Daniela Mercury, Banda Eva, Babado Novo, Parangolé, Alinne Rosa, Ivete Sangalo, Saulo, entre outros. Entre as novidades deste ano, a cantora Anitta comandou o Bloco das Poderosas.

O carnaval do Pelourinho, também gratuito, tem como tema os 50 anos da Tropicália. A programação conta com atrações baianas que se destacaram no movimento, regada a ritmos como reggae, afoxé, MPB, pop e axé. O Carnaval no Pelô leva, todos os anos, diversas atrações gratuitas às ruas.

Confira a programação dos blocos gratuitos desta terça de carnaval:

Luiz Caldas – Circuito Osmar (Campo Grande)

Alinne Rosa – Campo Grande

Daniela Mercuty – Campo Grande

Moraes Moreira – Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Margareth Menezes – Circuito Osmar (Campo Grande)

Olodum – Circuito Osmar (Campo Grande)

Trio Elétrico Armandinho, Dodô e Osmar – Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Banda Cheiro de Amor – Circuito Osmar (Campo Grande)

Araketu – Circuito Osmar (Campo Grande)

Seu Maxixe – Circuito Dodô (Barra-Ondina)

No Pelourinho:

– Canelight (Fanfarra Canelight/Mestre Bira)

– Pulando e Brincando

– Todo Menino É um Rei (Samba de Tororó)

16h – Filhas de Olorum

17h – Swing do Pelo

17h20 – Luaê (Banda de Percussão Afoxé Luaê)

17h40 – Filhos de Nanã (Afoxé Filhos de Nanã)

18h – Filhos de Omolum

18h20 – Tempero de Negro

18h40 – Korin Nagô (Banda Korin Nagô)

19h – Olorun Baba Mi

19h20 – Blocão da Liberdade

19h40 – Com todo gás

20h – Vem Sambar, sem cordas, (Banda Fora da Midia)

20h20 – Projeto Especial Bandão da Cidade a Fanfarra

