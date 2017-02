Carnaval 2017: Confira a programação dos blocos de Brasília para esta terça

Com uma programação que começa às 8h da manhã e vai até a madrugada, o carnaval de Brasília e das regiões administrativas promete diversão para todas as idades. De acordo com informações do Governo do Distrito Federal, durante todos os dias de folia, brasilienses e turistas puderam desfrutar de mais de 100 atrações.

Veja a programação para esta terça-feira (28), último dia de carnaval:

8h - Sesc Carnaval - QE 4, AE, Guará I

11h - Engenhoca - 106/206 Sul, Eixão 12h - Baratinha - Parque da Cidade, Estacionamento 12

12h - Pacotão - 302/303 Norte

13h - Calango Careta - 408/409 norte

13h - Bloco dos Que Ficaqui - 408/409 Norte

13h - Bloco do Seu Júlio - EQD 3/4 , Vila Buritis, Planaltina

13h - Carnaval do Primeiro - Primeiro Cozinha de Bar, SIG

14h - Carnaval de Rua - Praça Central, QC 1, Santa Maria

14h - Clube de Remo (evento privado) - Orla do lago, Polo 3

14h - Bloco Vem que Cabe - EQD 305/111, Estacionamento da Feira, Recanto das Emas

14h - Carnaval Social e do Povo - 202 Norte

14h - Essa boquinha eu já beijei - Via S1, altura do Setor Comercial Sul

15h - Baratona - 106/206 Sul, Eixão

15h - Carnagroove - Taguaparque, Taguatinga

15h - Ventoinha na Tesourinha - 410 Norte

16h - Felicittá Folia - Rua 36, Av. Castanheiras, Águas Claras

16h - Alvorada do Planalto - 108/109 Sul

16h - Os Filhos de São Jorge - Av. Da Quadra 6 – Quadra 4 da Vila Buritis, Planaltina

16h - Bloco Quem Ficou Ficou - Quadra 8, conjunto F, Sobradinho

19h - Carnaval Social e do Povo - Estacionamento do Estádio Augustinho Lima, Sobradinho

19h - Carnaval Social e do Povo - Orla do Lago, Brazlândia

