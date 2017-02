Carnaval 2017: confira a programação de Florianópolis para este domingo

O carnaval 2017 em Florianópolis terá como principais atrações blocos de rua nas praias da capital. De acordo com a prefeitura da capital catarinense, serão mais de 50 atrações entre os dias 24 e 28 de fevereiro.

Entre os blocos, os tradicionais Blocos dos Sujos (que desfilam na Praça XV de Novembro, no centro), os Batuqueiros de Limão e o Esculham Bloco são algumas das principais atrações.

Confira abaixo a agenda dos blocos de rua para o domingo de carnaval:

Bloco Papo Amarelo – Daniela - Rua dos Cravos

Arce Avante - Santo Antônio de Lisboa - Rua Conego Serpa

Batuqueiros de Limão - Saco dos Limões - Rua Julia Costa 250

Bloco Náutico – Santinho - Rua do Tico Tico

Bloco Onodi – Campeche - Av Campeche

Esculham Bloco - Jurerê Antigo - Praça Santa Luzia

Bloco da Raça – Armação - Centrinho

Gandaia Cultural – Centro - Rua João Pinto

Bloco da Zica – Centro - Av. Hercílio Luz

Bloco União da Ilha da Magia - Cachoeira do Bom Jesus

AMORV (Unidos do Bérico) - Rio Vermelho

CRES Morro do Céu - Centro

Bloco Engenho de Dentro - Sambaqui - Orla da Praia das Flores

Bloco da Bernunça - Praia do Meio

ARCEB - Balneário do Estreito

AMBA - Abrão

Bloco do Baiano - Estreito

Bloco Baiacu da Barra - Barra da Lagoa

*Os horários dos blocos não foram divulgados pela prefeitura de Florianópolis

