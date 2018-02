Carlos Alberto revela que Silvio Santos já ralou seu carro e não pagou o reparo

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, conhecido por seu longo trabalho à frente do humorístico A Praça É Nossa, revelou uma história curiosa em entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan.

O assunto surgiu quando ele contava sobre a falta que a amizade com o patrão lhe faz: "Eu sinto saudade do Silvio. Porque nós éramos amigos. A primeira viagem que ele fez foi comigo, eu vejo o Silvio quando a gente chega no SBT rarissimamente juntos, porque meu carro fica ao lado do dele no estacionamento da emissora"

Neste momento, a produtora do programa, Paula, contou uma história, que era constantemente confirmada pelo humorista: "O carro do Carlos Alberto, uma Mercedes, estava ali parado, lindo, na vaga dele. O Silvio Santos foi e deu uma bela ralada. Você acha que ele Silvio desceu do carro? Não! Fugiu, foi embora". "É verdade", emendou 'Cazalbé'.

Questionado se, posteriormente, Silvio teria pago o conserto do estrago feito, Nóbrega respondeu: "Eu nem falei pra ele. Eu dava aquele carro pra ele a hora que ele quisesse, pelo amor de Deus!"

Durante a entrevista, Carlos também contou que mantém longas conversas ao telefone com a atriz Laura Cardoso, e que está impedido de falar a respeito de sua ex-mulher, Andréa da Nóbrega, por motivos judiciais.