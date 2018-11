Carlos Alberto de Nóbrega diz que 'sonha' com contrato vitalício no SBT

Filho do humorista Manuel de Nóbrega, Carlos Alberto herdou o banco da "Praça É Nossa" desde 1987, no SBT. "Infelizmente, tenho de televisão o que meu pai não teve de vida e isso me incomoda muito. Quando vejo o sucesso da Praça, sinto um pouco de culpa, porque a ideia é dele", lamentou durante a edição do "Lady Night" desta quinta-feira, 29.

O humorista também disse que tentou atuar de forma diferente da do pai. "Ele tinha muita força, um carisma muito grande e eu não podia disputar com ele. Fiz exatamente o oposto. Ele era um senhor aposentado, eu com 82 sou um moleque naquele banco", explicou.

Antes, Carlos Alberto de Nóbrega trabalhou em outros programas humorísticos como "Zilomag Show", "O Riso é o Limite" e "Escolinha do Golias". Atuou em emissoras como TV Rio, TV Paulista e Record TV.

Em entrevista à Tatá Werneck, ele revelou que, apesar de mais de três décadas trabalhando no SBT, renova o contrato de trabalho a cada quatro anos. "Um sonho? Contrato vitalício daquele pão-duro (Silvio Santos). Meu contrato é de quatro em quatro anos", declarou, brincando ao comentar sobre o patrão.