Carlinhos Maia visita Ivete Sangalo e se surpreende: 'é pobre igual a gente'

Carlinhos Maia e seu noivo, Lucas Guimarães, jantaram na casa de Ivete Sangalo na quarta-feira, 8, em Salvador, na Bahia. Durante o dia, o casal aproveitou as praias da capital baiana e, à noite, gravou stories do encontro com a cantora de axé, mostrando surpresa com a simplicidade da residência.

"Um filtro (de barro)? Eu jurava que ia chegar aqui e ia ver uma geladeira saindo do telhado. Eu me decepcionei com você, Ivete", brincou o humorista. "Uma geladeira igual a lá de casa, com um monte de coisa pendurada. Eu estou passado... você acabou com o meu sonho. O Brasil está impactado", completou.

Carlinhos Maia se surpreendeu também ao ver que a cantora deixa roupa secando em um varal na varanda. "Vamos embora, estou passado. Achei que ia ter coisa de ouro aqui. A mulher é pobre igual a gente. Me botou para comer um vatapá e um caruru", afirma. O encontro dos artistas contou também com a presença de Léo Santana e a noiva Lorena Improta.