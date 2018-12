Cardi B dança com idosos e aprende a dirigir no 'Carpool Karaoke'

O Carpool Karaoke publicado na última segunda-feira, 17, recebeu a rapper Cardi B. O quadro de sucesso do canal de James Corden convida personalidades do mundo da música para um passeio de carro com o apresentador, no qual falam sobre a carreira e cantam sucessos do artista.

No episódio com Cardi B, a rapper conta que não sabe dirigir, mas possui cinco carros. Corden, então, sugere que ele lhe dê uma aula. "Deixe eu tirar meus sapatos", diz antes de assumir o comando do veículo.

Em outro trecho do vídeo, o carro para no sinal vermelho, a rapper abre a janela e conversa com crianças que estavam em um parque próximo: "E aí, crianças? Continuem na escola, escutem a mãe de vocês ou não receberão presente de Natal", brincou.

Cardi B relembrou momentos da infância simples que teve em Nova York: "Eu cresci em um lugar que as pessoas consideram um gueto, então tinham muitas coisas relacionadas a gangues, muita violência, mas eu também me diverti muito". A rapper começou sua carreira como dançarina e stripper, divulgando seu trabalho na internet e atingindo popularidade no Instagram.

No final, o apresentador leva Cardi para cantar a um grupo de idosos. A rapper se diverte cantando e dançando com eles. Assista ao episódio completo:

