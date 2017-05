Cardápio Seresteiro troca menu por sucessos do passado na Praça os Imigrantes

Quem for à Praça dos Imigrantes, região central de Campo Grande, na noite desta quarta-feira (3), vai se deparar com um ambiente diferente do encontrado no local durante o dia.

Mesas e cadeiras, decoração, flores e um cantor com um violão esperam um público apreciador dos sucessos musicais das décadas de 30, 40 e 50. Amanhã será aberta a primeira edição do “Cardápio Seresteiro”, que tem o intuito de resgatar as serestas e matar a saudade de quem gosta do estilo musical.

O evento é organizado pelo cantor Greg Antunes e conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

“Teremos aproximadamente 200 músicas nos cardápios que ficaram nas mesas. Quem quiser ouvir uma delas é só escolher a canção pelo número e me pedir que cantarei. Esse encontro é para o pessoal de mais idade reviver os tempos das serestas, das canções de Maysa, Pixinguinha, Noel Rosa e de cantores internacional como Julio Iglesias, por exemplo”, antecipa Greg.

Além das músicas, quem prestigiar o evento vai poder presenciar gratuitamente a encenação de uma peça interpretada pelo próprio Greg.

“Será uma terapia musical, muitas pessoas na faixa dos 60 anos preferem não sair mais de casa, não se sentem tão bem. Com este encontro pretendemos ainda elevar o astral deles e revigorá-los”, completa o organizador.

O Cardápio Seresteiro será realizado todas as quartas-feiras, das 19 horas até às 22 horas na Praça dos Imigrantes, localizada na Rua Rui Barbosa, 65.

