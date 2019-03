'Capitã Marvel': diretora explica motivo de heroína não sorrir durante o filme

Capitã Marvel tem feito sucesso nas bilheterias, mas uma questão tem intrigado os fãs: por que Brie Larson não sorri durante o filme? A questão foi respondida pela diretora Anna Boden, em entrevista ao Empire Film Podcast na sexta-feira, 15.

Ela explica que o cinema reproduz padrões da realidade, incluindo o padrão de mulher simpática e sorridente, que existe no universo machista. No filme, esse ideal se reproduz quando um motoqueiro pede para a heroína sorrir.

"Se você falar com qualquer mulher, ela vai dizer que isso que aconteceu com a Capitã já se deu inúmeras vezes com ela. Estamos explorando a experiência feminina da vida real nas telas. Ter isso como parte do debate cinematográfico é algo que eu acho importante", disse Anna.

A temática feminina da obra aparece também nas músicas: Capitã Marvel é o primeiro filme da produtora com trilha sonora composta por uma mulher.