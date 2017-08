'Cão Sem Plumas', de Deborah Colker, está entre as dicas de dança da semana

A Temporada Alfa 2017 recebe 'Cão sem Plumas', novo espetáculo da Cia. de Dança Deborah Colker, com coreografia inspirada no poema homônimo de João Cabral de Melo Neto. Em cena, 13 bailarinos aparecem cobertos de lama, e seus passos evocam 'homens-caranguejos' - uma referência à população ribeirinha do rio Capibaribe, cuja pobreza é descrita no poema.

Para reforçar a cenografia, trechos de um filme feito por Deborah e Cláudio Assis são projetados no palco, com cenas de uma viagem de 24 dias feita pela companhia até o Recife.

120 min. 14 anos. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia 6ª (25). 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h; 3ª, 4ª e 5ª, 21h. Sessão extra: 2/9, 15h. R$ 50/R$ 160. Até 2/9.

Confira outras dicas de dança

Ruth Rachou 90 Anos

A partir de 2ª (28), um projeto homenageia Ruth Rachou (foto), coreógrafa e bailarina pertencente à geração pioneira da dança moderna no País. Entre os destaques, na 3ª (29), às 19h, haverá uma aula magna ministrada por Ruth e seu filho Raul Rachou (grátis; retirar ingresso 1h antes). Na 4ª (30), às 19h30, a exibição de um filme sobre a artista é seguida de bate-papo com a crítica Helena Katz (grátis; retirar ingresso 1h antes). Já na 5ª (31), uma mostra de espetáculos traz três coreografias: 'Vivências', 'Speranza' e 'Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela' (R$ 6/R$ 20). Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Até 5ª (31). Inf.: bit.ly/rachou90

Um Artista da Fome

Sob direção de Sandro Borelli, a Cia. Carne Agonizante volta a encenar coreografia a partir da obra de Franz Kafka. A montagem aborda a busca incessante por fama e poder. 50 min. 16 anos. Kasulo Espaço de Arte e Cultura (40 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda, 3666-7238. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Entrada: doação de alimentos não perecíveis. Até 3/9.

Deslocamentos

No espetáculo de Marta Soares, os bailarinos usam figurinos que funcionam como corpos acoplados. Nos movimentos, o elenco gera figuras híbridas: homens e mulheres, vivos e mortos. 30 min. Livre. Pinacoteca. Octógono. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Sáb. e dom., 11h, 12h30, 14h, 15h30 e 17h. R$ 6 (sáb., grátis). Até dom. (27).

Enda

No 35º Encontro Nacional de Dança, 20 grupos encenam 49 coreografias curtas. Entre os participantes, o Balé Paula Gasparini e a Cia. Panteras. 160 min. 5 anos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (30) e 5ª (31), 20h. Grátis (retirar ingresso a partir das 14h do dia do espetáculo).

LadiEX

Inspirado em personagens femininas de Shakespeare, o espetáculo reúne os solos 'M_', de Gisele Calazans, e 'O_', de Ana Noronha. Dir. Cristiane Paoli Quito. 50 min. 12 anos. Casa Palco (40 lug.). R. 13 de Maio, 240, Bela Vista, 98278-8383. Estreia sáb. (26). Sáb., 20h; dom., 19h. Grátis. Até 24/9.

