Cão que deitou em de véu noiva durante cerimônia é adotado pelos noivos

O que você faria se um cachorro invadisse o seu casamento e deitasse em cima do seu véu de noiva durante a cerimônia? Pois foi isso o que aconteceu no casamento de Marília Pieroni, em Laranjal Paulista, interior do Estado de São Paulo.

e você acha que ela ficou brava e tentou expulsar o animal, não foi isso o que aconteceu. "Eu fiquei comovida com o que ele fez e, como amo animais, resolvi adotar", contou a noiva ao G1.

Ela se apegou pelo cão e procurou o animal com a ajuda de uma amiga pelas ruas da cidade dias após a cerimônia. "Ele foi muito manso comigo, apesar de ter ficado um pouco assustado. Estou muito feliz e estou achando o máximo", disse.

Apelidado de Snoop, o animal fica na casa dos pais de Marília, já que o prédio onde ela mora não aceita cães. Ela comprou coleira e brinquedos para Snoop e agora pretende levá-lo ao veterinário.

"Não sei se ele nos escolheu ou se no final fomos nós que o escolhemos. Só sei que quando veio para casa parece que deu risada. Ele não parou de correr e está feliz", relatou Marília, que considera o novo amigo como um presente de casamento.

