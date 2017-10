Cantora Kelly Clarkson revela que pressão por beleza a fez pensar em suicídio

A cantora Kelly Clarkson revelou em entrevista à Attitude Magazine que já pensou em se suicidar em função da busca de um padrão de beleza. Ela disse ainda que aconselha seus filhos a conversarem sobre questões de autoestima, segundo noticiou a People.

"Quando eu era muito magra, queria me matar", contou Clarkson. "Eu fui infeliz, por dentro e por fora, durante quatro anos da minha vida. Mas ninguém se importou, porque, esteticamente, você parece bem."

A cantora afirmou, inclusive, que levou seu corpo a extremos e se sentia sempre na academia.

A partir de 2007, no entanto, disse ter se inspirado na letra da música Sober, do álbum My December, que dizia "tirar as daninhas e deixar as flores", para abandonar a companhia de "pessoas negativas".

À People, no início de outubro, ela afirmou que fala com seus filhos sobre problemas de autoestima. "Mesmo de uma idade jovem, acho que se deve recomendar que as pessoas, seus filhos, sempre se defendam ou digam quando algo está errado", disse.