Cantora é confundida com fã e retirada do palco em show do Fifth Harmony

Confundida com uma fã, a cantora Becky G foi retirada do palco por um segurança durante show do grupo Fifth Harmony em Buenos Aires na noite da segunda-feira, 2.

A americana, que tem aberto os shows do grupo na turnê pela América Latina, entrou em cena após perceber que a roupa de Dinah, uma das integrantes do conjunto, havia rasgado.

Ao perceber o que aconteceu, Becky socorreu a vocalista com uma bandeira da Argentina nas mãos. Um segurança, no entanto, achando que se tratava de um fã que havia subido ao palco, interveio e, segurando-a pelo braço, obrigou que voltasse para onde estava.

Na música seguinte, contudo, Ally Brooke, outra vocalista do Fifth Harmony, desfez o mal entendido e chamou Becky para o palco para cantar.

Apesar de tudo, Becky G disse por meio de seu perfil no Twitter que está tudo bem.

