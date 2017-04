Cantora campo-grandense mostra seu talento em show na próxima semana

Com voz marcante e um estilo todo particular, a cantora e compositora campo-grandense, Marina Peralta volta a se apresentar na Capital Morena, no próximo dia 6 de maio, a partir das 22 horas, no 21 - Music Bar. O show faz parte da turnê de divulgação do seu primeiro CD, intitulado AGRADECE, lançado recentemente.

No repertório, músicas autorais que têm chegado a muitos lugares onde a artista ainda não pisou. Destaque no cenário musical em Mato Grosso do Sul e no Brasil, as canções transmitem mensagens de luta por igualdade, amor, empoderamento feminino e outros assuntos de cunho social.

O baile, como ela mesma se refere, será regado, principalmente, de muita música reggae. "Vai ser uma noite especial, de encontros, compartilhamentos, principalmente por ser aqui em Campão, na minha cidade, onde tudo começou. Tenho certeza que vai ser intenso", fala Marina, deixando escapar que mostrará algumas canções inéditas.

Além de Marina Peralta, sobem ao palco, Original Cerrado Dub - OCD Sounds (diretamente de Cuiabá e Florianópolis) e Rockers Sound System, de Campo Grande.

Ingressos

A venda de ingressos antecipados é exclusiva pela internet, por meio do link: http://migre.me/wuVeN (o pagamento pode ser feito por boleto bancário, débito em conta ou cartões de crédito e débito) ou no dia do evento.

Serviço

O 21 Music Bar está localizado à Rua São Vicente de Paula nº 160 - Chácara Cachoeira.

Veja Também

Comentários