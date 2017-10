Cantora baiana divulga parceria inédita com Luiz Melodia

A produção do cantor e compositor Luiz Melodia continua a ser divulgada após a morte do artista em agosto. Nesta semana, a cantora baiana Aiace colocou no ar o clipe da canção Samba É Sacerdócio, composta por Gileno Felix e Paulo Mutti, que conta com a participação de Melodia.

A canção é um dos últimos registros em estúdio feito pelo cantor. "Sempre fui fã de Melodia, desde criança, quando escutava junto com meu pai", explicou Aiace. A cantora conheceu o carioca por intermédio do pai, em um sarau, e a música havia sido pensada na voz de Melodia.

"Tanto pelos caminhos melódicos da composição quanto pela letra que diz: 'quem faz samba é jardineiro que sabe plantar a flor / sabe as cores que ela tem pra fazer um samba bem do jeitinho do seu amor'", disse Aiace, que completou. "Para mim foi uma honra gigantesca, por ter muito dele e da música dele como uma das minhas grandes influências no canto", explica Aiace. "Hoje é ainda mais forte escutá-lo cantando 'eterno é o que não se sabe / o dia que chega ao fim'", finaliza a compositora.

Samba É Sacerdócio faz parte do primeiro disco solo que a também vocalista da banda Sertanília está prestes a lançar em meados de novembro, chamado Dentro Ali. "A canção foi inicialmente composta como um samba-bossa, mas depois ganhou um outro colorido", comenta Aiace. A música canta a composição e a sabedoria do compositor que, nesse contexto, é comparado a um jardineiro.