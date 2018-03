Cantor Shawn Mendes vai se apresentar no Brasil em julho

Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 3 mil e podem ser comprados pela internet ou em pontos de venda na capital goiana - Foto: E+ Estadão

O cantor Shawn Mendes virá ao Brasil para uma apresentação única como uma das atrações do segundo dia do Villa Mix Festival. O evento ocorre em Goiânia no dia 1º de julho e, na noite anterior, é Nick Jonas o principal artista da noite.

A informação foi divulgada pelo próprio festival em suas redes sociais, anunciando que as vendas dos ingressos começam nesta segunda-feira, 5.

Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 3 mil e podem ser comprados pela internet ou em pontos de venda na capital goiana.

No Twitter, os fãs do cantor ficaram muito felizes com a novidade - Shawn Mendes se apresentou pela última vez no País em 2017, quando foi atração do Rock in Rio.