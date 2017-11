Cantor colombiano Maluma volta para shows e firma novas parcerias no Brasil

Não demorou mais de seis meses e o cantor colombiano Maluma já está de volta ao País. Sucesso sozinho e com suas parcerias, ele se apresenta nesta quinta-feira, 9, no Espaço das Américas, em São Paulo, e segue para o Rio de Janeiro, no dia 10, e Brasília, no dia 11.

A primeira vez no Brasil foi no final de abril, num show junto com Anitta, com quem divide os vocais da música Sim ou Não. De lá para cá, apesar do pouco tempo, muita coisa mudou na sua carreira. O primeiro single, Felices Los 4, do seu álbum, X, que deve ser lançado no começo do ano que vem, chegou a figurar nas paradas americanas e já acumula mais de um bilhão de visualizações no YouTube.

"Estou feliz e me sinto abençoado por Deus", diz o jovem Maluma, de 23 anos, em entrevista ao Estado, por telefone. Seu nome de batismo é Juan Luis Londoño Arias. O artístico vem da junção das iniciais dos nomes dos pais e da irmã.

Segundo o cantor, além de rodar o mundo com shows, ele ainda trabalha no novo disco, que terá diferentes ritmos, além do reggaeton que lhe deixou famoso. "São diferentes estilos, diferentes línguas, mas ainda vou manter a minha essência, as minhas raízes", afirma sobre o novo álbum, que certamente terá uma atenção internacional maior que os dois primeiros já lançados - o mais recente foi Pretty Boy, Dirty Boy (2015).

Com um momento de glória para a música latina no mercado internacional, com os sucessos Despacito, do porto-riquenho Luis Fonsi, e Mi Gente, do também colombiano J. Balvin, Maluma tem o desafio de conquistar seu próprio espaço na cena. "Tenho trabalhado duro para consolidar o meu próprio som, e é o que vou continuar fazendo", reflete. Ainda assim, Maluma afirma não haver competição. "Tenho achado lindo, fico muito orgulhoso de ver o que está acontecendo."

O sucesso pelo mundo foi impulsionado por suas parcerias. Só no álbum El Dorado, o mais recente da conterrânea Shakira, ele participa de duas músicas - o clipe de Chantaje, a mais conhecida, já beira os dois bilhões de visualizações no YouTube. "Fico feliz em poder compartilhar o meu talento em todas essas produções", diz, com a modéstia à parte, o cantor sobre as parcerias.

No Brasil, além de ter cantado com Anitta e com a dupla sertaneja Bruninho e Davi, Maluma agora investe no single Corazón, sua versão, em espanhol, para o sucesso Você Partiu Meu Coração, de Nego do Borel. A estreia ao vivo da música, inclusive, será no show em São Paulo. "Quando estive no Brasil, ouvi a música pela primeira vez e me apaixonei", revela. "Nego do Borel é um cara especial."

Na versão original, a música é cantada por Nego com Anitta e Wesley Safadão. Na versão em espanhol, suas vozes deram lugar à de Maluma. Os dois nomes, aliás, aparecem em sites de fofocas como desavenças do colombiano. Safadão teria discordado de uma letra explícita solicitada por Maluma numa colaboração entre eles, que nunca viu a luz do dia. Em entrevistas, os dois já negaram a suposta briga.

Com Anitta, existe o rumor de um breve relacionamento entre os dois. Além disso, em agosto, os cantores deixaram de se seguir nas redes sociais e a brasileira escreveu postagens que os fãs acreditam ter sido para Maluma, que teria se recusado a ajudar a divulgar o primeiro single em espanhol dela, Paradinha, na América Latina. "Ajude pessoas que te ajudam, sejam gratos, o mundo gira", comentou a brasileira, em inglês, no Twitter.

Questionado, Maluma desconversa sobre o possível desentendimento com Anitta. "Tenho muito respeito e ela merece o melhor." A entrevista seguia em inglês, mas Maluma elogiou a brasileira em bom português. "Tenho muito carinho." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.