Cantor britânico George Michael morre aos 53 anos

Considerado um dos astros do pop dos anos 1990, o cantor britânico George Michael, morreu nesse domingo (25), aos 53 anos, na Inglaterra. A morte do artista repercutiu fortemente na mídia mundial e nas redes sociais.

O representante e amigo do cantor, Michael Lippman, informou que Michael faleceu por insuficiência cardíaca. Lippman disse ainda que a morte ocorreu “pacificamente” enquanto dormia em casa, no condado de Oxfordshire, na Inglaterra.

“É com grande tristeza que confirmamos que o nosso amado filho, irmão e amigo, George morreu em paz, em casa, durante o Natal. A família pede respeito e privacidade nesse momento difícil e emotivo. Não haverá mais declarações”, completou.

Atualmente, George Michael trabalhava em uma edição de luxo do álbum Listen Without Prejudice Vol 1 em celebração aos 25 anos de lançamento. O álbum vendeu 8 milhões de cópias.

George Michael nasceu como Georgios Kyriacos Panayiotou, em 1963, na Inglaterra. Em 1981 criou a dupla Wham! com seu amigo Andrew Ridgeley. Em 1984, lançou seu primeiro single solo, Careless Whisper, que se tornou uma das músicas mais famosas dos anos 80.

Em 1987, gravou em parceria com Aretha Franklin o disco I Knew You Were Waiting, que estourou no topo das listas mundiais. No mesmo ano lançou Faith, que vendeu mais de 15 milhões de cópias. Em 2006, fez uma turnê comemorativa dos 25 anos de carreira. Outra canção de Michael que teve grande destaque foi Freedom! 90.

