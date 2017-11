Canal lança série sobre promessas esquecidas do futebol brasileiro

O canal PlayTV lança série sobre jogadores de futebol que aparentaram que seriam grandes craques, demonstraram talento, mas acabaram terminando de maneira bem mais discreta - e, em alguns casos, até desastrosa. A série de oito episódios recebeu o nome de "Linhas Tortas" e estreia nesta terça-feira, 7, às 22 horas.

A produção acompanha as histórias de Edinho (filho de Pelé e que teve uma boa passagem como goleiro do Santos, mas se aposentou sem alarde na Ponte Preta); Nando, irmão mais velho do Zico; Roma, ex-Flamengo; Jobson, com ótima passagem pelo Botafogo; Alceu (ex-Guarani), Renatinho (ex-São Paulo), Celsinho (ex-Figueirense e Londrina) e Zé Mário, craque do Botafogo de Ribeirão Preto e contemporâneo de Sócrates nos anos 1980. Com problemas judiciais, Jobson não quis gravar depoimento.

Além dos ex-atletas, jornalistas como Juca Kfouri e Paulo Vinícius Coelho dão suas impressões sobre as histórias que conheceram.

"Para um jogador de futebol ter sucesso, ser um craque não é o único fator. Sem uma boa base familiar, estrutura psicológica e um pouco de sorte, todo o talento pode não servir para nada. Poucos atletas conseguem chegar ao patamar mais alto do futebol, a grande maioria fica pelo caminho e isso é muito triste. Linhas Tortas mostra a verdadeira cara do nosso futebol", afirma o diretor da série, João Wainer.

A PlayTV está nas principais redes de TV a cabo: é o canal 122 da NET, 181 da SKY, 143 da Oi, 118 da ClaroTV-118 e 255 da Vivo.