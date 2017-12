Canal FX vai lançar série musical com elenco transgênero

Em um comunicado, Murphy destacou que espera que o programa seja "uma virada de jogo sobre a busca universal da identidade, da família e do respeito", acrescentando que a série terá mais de 50 personagens LGBTQ - Foto: UOL Cinema

O canal FX anunciou nesta quarta-feira, 27, que irá produzir a série musical "Pose", do criador de "Glee", Ryan Murphy, que terá o maior elenco transgênero da história da televisão norte-americana.

A série será protagonizada por Evan Peters ("American Horror Story") e Kate Mara ("The Martian" e "House of Cards"), um casal preso entre o glamour e a intriga na Nova York dos anos 80. A obra vai narrar a vida e a sociedade de Nova York, incluindo o advento do "universo de luxo da era Trump" e a cena social e literária do centro da cidade, revelou a FX.

Em um comunicado, Murphy destacou que espera que o programa seja "uma virada de jogo sobre a busca universal da identidade, da família e do respeito", acrescentando que a série terá mais de 50 personagens LGBTQ. "Não posso esperar para que as pessoas vejam este elenco incrivelmente talentoso e apaixonado", disse.

A série será escrita e produzida por Murphy, seu colaborador habitual Brad Falchuk e por Steven Canals. Trará no elenco MJ Rodriguez, Dominique Jackson, Indya Moore, Hailie Sahar e Angelica Ross, entre outros.