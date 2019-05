CULTURA Pedal do Queijo leva ciclistas até Rochedinho para confraternização na 4ª Festa do Queijo

VARIEDADES Canal Film&Arts estreia nova temporada de 'The Durrells'

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados