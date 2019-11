Canal Brasil exibe filme dirigido por Walter Salles sobre a tragédia de Mariana

O Canal Brasil exibe nesta terça-feira, 5, às 21h50, o filme de ficção Quando a Terra Treme, data que marca os quatro anos da tragédia de Mariana.

Para realizar o filme, o diretor Walter Salles passou um período na cidade mineira, para ver de perto os efeitos dessa catástrofe, tendo ao seu lado a roteirista Gabriela Amaral Almeida, que usou a experiência com a população para definir personagens.

Na história, a professora Luciana (Maeve Jinkings), que perdeu tudo no rompimento da barragem, inclusive tem o marido na lista de desaparecidos, tenta superar o trauma ao lado do filho, que nutre a esperança de ter o pai de volta.

Após o período na cidade, Salles e sua equipe reuniram um vasto, que rendeu ainda o documentário Vozes de Paracatu e Bento, com depoimentos dos habitantes de Paracatu e de Bento Rodrigues.

Os fatos

No dia 5 de novembro de 2015, uma barragem se rompeu em Minas Gerais formando um rio de lama tóxica que varreu vilarejos, se estendendo por mais de 600 km, destruindo tudo que estava no caminho, desde o ecossistema do Rio Doce, centenas de desabrigados, 19 mortos e uma pessoa desaparecida.