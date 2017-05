Campo Grande tem vários eventos gratuitos no fim de semana

Shows gratuitos

A banda Haiwanna vai subir no palco do Sesc Morada dos Baís para apresentar um repertório cheio de rock nacional das antigas na sexta-feira (12). O grupo já anima as noites campo-grandenses há 18 anos.

No sábado (13) é a vez da banda Urbem tocar no Sesc Morada dos Baís. O quarteto de jazz contemporâneo promete uma variedade musical que vai do jazz ao funk; do erudito ao punk.

A banda já participou de diversas feiras internacionais, como World Music, Womex, em Budapeste (Hungria) e foi convidada a entrar para o selo americano, Odradek Jazz.

O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, nº 5140. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo site sesc.ms.

Programação infantil

No sábado (13) também tem a Oficina de Arte Brasileira para crianças às 15h (de MS), inspirada na artista Efrain Almeida, no Sesc Morada dos Baís.

Para participar, é necessário que a criança seja maior de 6 anos de idade e esteja acompanhada por um responsável. Também deve levar material: 1 tela 30 x 40cm, 1 caixa de tinta guache, 1 lápis comum para desenho, 1 pincel chato nº 20 e 1 pincel redondo nº 2.

Efrain Almeida é uma artista que trabalha delicadas esculturas de madeira de diversos tamanhos. Os temas prediletos da mulher são animais, principalmente pássaros, insetos e partes do corpo.

Após a oficina terá contação de história realiazda por Elânio Rodrigues às 16h (de MS). Já às 17 (de MS) tem o Cine Clubinho, que vai exibir o filme Asterix e Obelix, o Domínio dos Deuses.

11ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

O evento usa a linguagem cinematográfica para exercer a tolerância e mostrar que todos devem respeitar o outro, independentemente da raça, cultura ou crença e também para que haja uma reflexão sobre os direitos humanos. Os filmes serão exibidos no Teatro Prosa, em Campo Grande.

O endereço é rua Anhanduí, nº 200. Quem quiser mais informações ou tirar dúvidas, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (61) 2027 3905.

