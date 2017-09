Campo Grande sedia no dia 15 a 29ª Noite Nacional da Poesia

O concurso 29ª Noite Nacional da Poesia escolherá os melhores poemas para serem premiados no dia 15 de setembro, às 19h30, durante evento no Teatro Dom Bosco, em Campo Grande. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com a União Brasileira de Escritores (UBE-MS) e do Serviço Social do Comércio (Sesc) , o concurso dará um certificado de participação aos 10 melhores poemas, mas premiará em dinheiro os três primeiros colocados. Quem quiser participar do concurso deve se inscrever pelo site www.ubems.org.br/noitedapoesia até o dia 5 de setembro.

O objetivo da seleção é estimular o aperfeiçoamento da produção literária no segmento poesia. Podem participar gratuitamente pessoas de qualquer idade, sendo brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro residente no país. Serão aceitos poemas de qualquer estilo, com temática livre, mas que não excedam 40 versos.

De acordo com o regulamento, os trabalhos devem ser inéditos. Poemas já publicados em jornais, revista, livros, internet e outros meios serão desclassificados.

Noite da Poesia

O evento é um dos mais prestigiados da agenda cultural e Mato Grosso do Sul e este ano homenageará o poeta Ferreira Gullar, falecido em dezembro do ano passado.

A Noite da Poesia terá declamação de poesias de Gullar e contará com a presença da consagrada poetisa, filósofa, psicóloga, diretora de conteúdo, palestrante e colaboradora de programa de rádio e televisão Viviane Mosé.

Premiação

O concurso da Noite da Poesia oferece R$ 5 mil em prêmios, sendo R$ 2 mil ao primeiro colocado, R$ 1,5 mil ao segundo e R$ 1 mil ao terceiro.

