Campo Grande recebe famosa comédia "Os Monólogos da Vagina"

Com texto da dramaturga americana Eve Ensler, com adaptação e direção de Miguel Falabella, a comédia “Os Monólogos da Vagina” promete emocionar e alegrar o público campo-grandense, no dia 8 de junho, as 21 horas, no Palácio Popular da Cultura.

O espetáculo já foi produzido em mais de 150 países e traduzido para mais de 50 idiomas. Com depoimentos verdadeiros de mais de 200 mulheres, o espetáculo aborda de um jeito leve e bem humorado a relação da mulher com sua própria sexualidade.

Muito mais que um espetáculo teatral, Os Monólogos da Vagina tornou-se um movimento mundial. Segundo Charles Isherwood, do The New York Times, “provavelmente a mais importante obra de teatro político da última década”.

A autora escreveu o primeiro rascunho dos monólogos em 1996, após entrevistar mais de 200 mulheres de vários países sobre sexo, relacionamentos, violência doméstica, estupro, etc. Essas entrevistas se transformaram numa enorme fonte de pesquisa e informações. Eve escreveu o texto para “celebrar a vagina”, mas o propósito do espetáculo transformou-se de uma simples performance comemorativa sobre vaginas e feminilidade em um enorme movimento mundial para acabar com a violência contra as mulheres.

O texto ganhou em Nova Iorque o prêmio “Obie Award”, na categoria Melhor Espetáculo Inédito, e em apresentações beneficentes já teve em seu cast estrelas hollywoodianas, como Jane Fonda, Susan Sarandon, Glenn Close, Melissa Etheridge, Whoopi Goldberg e até Oprah Winfrey.

A entrada é para maiores de 14 anos e os ingressos já estão à venda no estande do Pedro Silva Promoções, no segundo piso do Shopping Campo Grande. Os ingressos começam em R$ 120,00 setores D e F; R$ 150,00 setores A, C e E; R$ 180,00 setor B. Todos os valores são vendidos meia-entrada.

Serviço

Data: 08 de junho

Horário: 21h

Local: Palácio Popular da Cultura

Valores:

SETOR B - R$ 180,00 / meia R$ 90,00

SETORES A / C / E - R$ 150,00 / meia R$ 75,00

SETORES D / F - R$ 120,00 / meia R$ 60,00

Local de compra:

Stand no Shopping Campo Grande - 2º Piso, em frente Loja Riachuelo ou pelo site

Informações: (67)3326-0105