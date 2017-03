Campeãs do carnaval de São Paulo desfilam nesta sexta-feira; TV Brasil transmite

Nesta sexta-feira (3), sete escolas de samba de São Paulo voltam ao Anhembi para o Desfile das Campeãs: Independente Tricolor, X-9 Paulistana, Rosas de Ouro, Império de Casa Verde, Vai Vai, Dragões da Real e Acadêmicos de Tatuapé, a campeã de 2017, desfilam na passarela do samba. As escolas fazem parte do Grupo Principal da capital paulista.

A TV Brasil transmite os desfiles a partir das 21h30. Convidados especialistas em Carnaval analisam os quesitos que consagraram as escolas: bateria, harmonia, evolução, samba enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, alegoria, enredo e fantasia. Da concentração e da dispersão, repórteres dão detalhes da preparação para o desfile que será acompanhado por 12 câmeras.

O público que acompanhar os eventos pela emissora pública pode participar pelas redes sociais com a hashtag #paísdocarnaval.

Confira a ordem do Desfile das Campeãs do carnaval de São Paulo:

22h: Independente Tricolor

23h: X-9 Paulistana

meia-noite: Rosas de Ouro

1h: Império de Casa Verde

2h: Vai-Vai

3h: Dragões da Real

4h: Acadêmicos do Tatuapé (campeã)

Carnaval de rua

A folia continua nas ruas da capital até sábado (11) com os blocos de Carnaval. O destaque deste final de semana é o bloco Pipoca da Rainha, com a cantora Daniela Mercury, a partir das 16h, na Rua da Consolação. Mais de 60 blocos desfilam neste final de semana. Confira aqui a programação completa.

O crescimento do Carnaval superou as expectativas da São Paulo Turismo (SPTuris). O aumento no número de turistas no Sambódromo do Anhembi foi 167% (passando de 7 para 20% do público) e no carnaval de rua já marca 203% (indo de 3% para quase 10% dos foliões). A estimativa de aumento inicial girava em torno de 30%.

