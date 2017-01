Caminhos da Reportagem de hoje faz homenagem a Pixinguinha

O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, fará nesta quinta-feira (12) uma homenagem a um dos maiores nomes da música brasileira: Alfredo da Rocha Vina Filho, o Pixinguinha. Em 2017, são celebrados os 120 anos de nascimento do compositor. O programa vai ao ar às 20h30.

Pixinguinha começou bem cedo na música. Aos 14 anos de idade já se apresentava profissionalmente. Seu talento foi imediatamente reconhecido.



Grande arranjador, criou melodias inesquecíveis para composições suas e de outros músicos da época, tanto para discos quanto para o rádio.Toda a trajetória será contada por pesquisadores como Marília Barbosa, biógrafa do músico, Henrique Cazes, Pedro Paulo Malta e Bia Paes Leme.

O Caminhos da Reportagem também traz belas imagens de Pixinguinha se apresentando com Benedito Lacerda, com a Turma da velha Guarda e fazendo um duo com Baden Powell, além de números musicais gravados especialmente para o programa. Hamilton de Holanda, Henrique Cazes, Odette Ernest Dias, Zé da Velha, Silvério Pontes e o grupo vocal Ordinarius interpretam alguns dos maiores sucessos do compositor.

