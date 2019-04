Camilla Camargo conta que teve descolamento de placenta

Camilla Camargo, que está grávida do primeiro filho, explicou aos seguidores no Instagram por que não está mais indo à academia nem praticando outras atividades físicas. "Eu tive, pela oitava, nona ou décima semana, descolamento de placenta. Eu fiquei três semanas de repouso absoluto, sendo liberada para trabalhar só no sábado", disse a atriz.

Ela conta que, depois desse período, até foi liberada para fazer atividades mais leves ou moderadas, como uma caminhada. Porém, Camilla disse que em "qualquer atividade mais pesada" sente "muita cólica, muito desconforto".

A atriz afirma que, embora saiba que atividade física faz bem para ela e para o bebê, que se chamará Joaquim, reconhece que "cada caso é um caso". "Minha prioridade é o meu filho."

Por enquanto, a atriz está mantendo uma rotina de exercícios mais leve. "Respeito os sinais que meu corpo dá, o meu médico e meu filho. Por isso vocês não estão me vendo fazer atividades (físicas). Eu vou (fazer) se isso for fazer bem para mim e para ele", disse.