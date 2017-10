Camila Cabello cria novela para o clipe do sucesso ?Havana?

Antes mesmo de ganhar clipe, a música Havana, da ex-Fifth Harmony Camila Cabello, já era sucesso. Na parada global do Spotify, é no momento a segunda música mais ouvida.

Agora, a canção ganha o seu vídeo oficial, em que Camila brinca de atriz e cria o seu próprio novelão latino.

Havana, é uma parceria de Cabello com o rapper Young Thug. A faixa deverá estar presente no álbum solo de estreia da cantora, The Hurting. The Healing. The Loving., previsto para 2018.