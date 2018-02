Camarote Bar Brahma promove Carnaval cultural

Este ano, o Camarote Bar Brahma tem como tema os 70 anos do Bar Brahma, em atividade desde 1948 - Divulgação

Na noite deste domingo 11, o Camarote Bar Brahma realizou o sonho de promover cultura e música aos jovens de São Paulo e, nesta 18a. edição, abriu, pela primeira vez, no dia dos desfiles do Grupo de Acesso, para receber mais de mil jovensmaiores de 18 anos de instituições sociais de São Paulo para acompanhar o desfile das oito escolas de samba (Barroca Zona Sul, Leandro de Itaquera, Nenê de Vila Matilde, Colorado do Brás, Camisa Verde e Branco, Águia de Ouro, Pérola Negra e Imperador do Ipiranga), apresentando o projeto Batuque Sinfônico, que mistura música erudita e popular.

Bruno Siqueira Campos, 22, que participa das atividades da ONG Aldeia do Futuro, voltada para o desenvolvimento artístico dos jovens, ficou impressionado ao ver as escolas tão de perto de dentro do Camarote Bar Brahma. " É muito divertido e animado. Não fazia ideia", comenta. Karina Cruz, 19, também da ONG, sonha em ser estilista e classifica esta noite como nada menos que maravilhosa. "É uma experiência grandiosa. Só assim para eu ter esse privilégio de estar no Camarote Bar Brahma", afirma.

No intervalo entre um desfile e outro, os jovens puderam se divertir também a apresentação do projeto Batuque Sinfônico, que une uma orquestra sinfônica com o grupo Quabales, formado por jovens percussionistas de Salvador. Entre as Instituições que participaram desta noite, estavam Centro Cultural São Paulo, Escola Panamericana, ETEC de Artes, FATEC Ipiranga, Instituto Bacarelli, Matilha Cultural, Senac Aclimação, entre outras.

"Nesta 18a edição do Camarote Bar Brahma em São Paulo comemoramos não somente os 70 anos do Bar Brahma, mas também a realização do sonho de poder compartilhar a magia e a alegria do Carnaval com jovens do nosso País. "É uma honra apoiar uma causa tão expressiva de incentivo à cultura brasileira e de inclusão social de jovens por meio da música e da arte. Essa iniciativa é um marco na história do Camarote e reforça ainda mais nosso laço com a cultura que tanto valorizamos", diz Caire Aoas, Diretor do Camarote Bar Brahma.

Com patrocínio do Açúcar Guarani, por meio da Lei de Incentivo da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o projeto Batuque Sinfônico, junto do grupo Quabales, embalou os jovens harmonizando a música erudita e a popular com um repertório musical composto por obras de grandes autores nacionais, clássicos e populares: Aquarela do Brasil (Ary Barroso), O Guarany (Carlos Gomes), O Trenzinho do Caipira (Heitor Villa-Lobos), Palco (Gilberto Gil), entre outros.

"Nosso foco de trabalho está totalmente pautado na energia, não apenas no nosso produto, mas como em todos os nossos processos fabris. Somos 'mais que açúcar´, apoiamos projetos culturais, de esportes e de saudabilidade. Queremos mostrar que é possível ser saudável consumindo açúcar. E é isso que o projeto 'Bora se Mexer' comunica. O segredo para ser feliz consumindo açúcar é a combinação entre o equilíbrio e exercícios. O Carnaval tem tudo a ver com energia, nada mais natural a marca Guarani estar presente nesta grande festa e no mais representativo camarote de São Paulo", explica Tatiana Saraiva, do departamento de marketing do açúcar Guarani.

Enquanto o Batuque Sinfônico tem como objetivo aproximar a música erudita da música popular durante a maior festa da cidade, o Carnaval; o grupo Quabales promove a inclusão social de jovens por meio da música e da arte. O maestro e músico Marcelo Ghelfi é o responsável pela coordenação e montagem da Orquestra Sinfônica que se apresenta com o grupo Quabales, idealizado por Marivaldo dos Santos, músico, compositor, performer e também único brasileiro que atualmente integra o espetáculo STOMP da Broadway, na cidade de New York. O grupo Quabales nasceu em uma comunidade da região metropolitana de Salvador que se encontra em situação de risco social, em 2012, e registra em sua trajetória apresentações com Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, entre outros.

Camarote Bar Brahma no Carnaval 2018

Este ano, o Camarote Bar Brahma tem como tema os 70 anos do Bar Brahma, em atividade desde 1948. Com o tradicional conforto e segurança oferecidos pelo melhor espaço do Sambódromo do Anhembi no Carnaval, além de vista privilegiada para o Sambódromo, as celebridades, convidados, clientes e vips poderão curtir shows no grande palco montado dentro do Camarote com atrações de grande repercussão no circuito nacional, além dos desfiles das escolas de samba de São Paulo. A programação musical do espaço teve, no palco principal, Zeca Pagodinho e Gilberto Gil na sexta, 09/02; Zeca Pagodinho no sábado, 10/02; e espera Alceu Valença e Saulo, na sexta, 16/02, e Ivo Mareilles no segundo palco todos os dias. Ao todo, a festa terá mais de 12 horas de duração e contará com shows e DJs para manter a energia dos convidados até amanhecer.