Calça esportiva com fenda lateral é mania entre fashionistas

Uma peça não precisa ter sido desfilada em uma passarela para se tornar uma tendência. Este é o caso da calça esportiva com fenda lateral. O modelo se tornou queridinho das estrelas do street style, fazendo bastante sucesso principalmente entre blogueiras mais novas.

Manu Gavassi foi a primeira a aparecer com a roupa, durante o Rock In Rio. O look era da John John e ela combinou a calça com um body com transparência. Gigi Hadid também apostou na produção, com um modelo da Reebok que possui botões por toda a lateral da peça. Confira abaixo outras inspirações de look.