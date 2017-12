Calça cintura baixa volta ao look das fashionistas

Um dos grandes ícones de estilo dos anos 2000, as calças com cintura baixa, estão ensaiando a sua volta ao armário das fashionistas. Modelos como Jourdan Dunn e Emily Ratajkowski já investiram no estilo para montar as suas produções, assim como Kylie Jenner e Winnie Harlow.

Seja em calça jeans ou em moletom, a cintura baixa traz um visual despojado para os looks, que também costumam deixar a barriga de fora, seguindo a estética da última década. Os tops são, definitivamente, os queridinhos na hora de compor uma produção com a peça.