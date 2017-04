Caitlyn Jenner cogita ter relações com homens após cirurgia de transição

Caitlyn Jenner está prestes a lançar sua autobiografia, The Secrets of My Life. A revista People teve acesso a trechos do livro onde ela revela que não pretende se envolver sexualmente com uma mulher de novo.

"Caitlyn afirma que pensa em ter companhias femininas, mas não tem desejos sexuais com mulheres. "Uma companhia sexual masculina? Eu nunca tive essa inclinação. Mas, talvez essa atitude possa mudar se eu passar pela cirurgia", revela no livro.

"Eu não tenho apetite por sexo, esse é o motivo pelo qual a obsessão pública por saber se eu faria a cirurgia de transição de gênero me irrita tanto", escreve Caitlyn. Ela ainda reforça que é errado as pessoas pensarem que a operação é feita por desejos sexuais - de acordo com a People, a ex-atleta fez a cirurgia em janeiro de 2017.

'The Secrets of My Life' será lançado nos Estados Unidos no dia 25 de abril.

