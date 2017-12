Caio Blat estreia em série da BBC em janeiro

Contratado pela rede britânica BBC, Caio Blat fará sua estreia internacional em janeiro. Logo no dia 1.º, ele aparecerá em "McMáfia", série do canal BBC One baseada no livro homônimo de Misha Glenny que expõe como funciona o crime organizado no mundo.

Caio será Antonio Mendez, um misterioso gângster do cartel mexicano que seduzirá o protagonista Alex Godman (James Norton), e sua namorada, Rebecca (Juliet Rylance). Distribuída internacionalmente pela BBC Worldwide, a série estreará no Brasil - e em mais de 200 países - no dia 2 de janeiro de 2018 na plataforma de streaming Amazon Prime Vídeo.