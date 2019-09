Café Literário do Sesc terá lançamento do livro “Azul dentro do banheiro”

Artista plástica e serigrafista Marlene Mourão - Divulgação

No dia 5 de outubro, sábado, às 19 horas, o Sesc Corumbá terá mais uma edição do Café Literário, desta vez com lançamento a 2ª edição do livro “Azul dentro do banheiro”, da escritora, artista plástica e serigrafista Marlene Mourão, a Peninha.

A obra é lançada 43 anos depois da primeira edição, que foi a estreia da escritora e também já constou entre os livros discutidos no Clube Leituras Di Macondo.

Reeditado pela editora de livros artesanais Arrebol Coletivo, de Dourados, o livro guarda todo o aspecto estético proposto pela autora na década de 70. A obra conta com recomendação do poeta Manoel de Barros, feita por carta.

Durante o lançamento, haverá um bate-papo com a autora sob mediação da jornalista Lívia Galharte Gaertner.

Serviço – O Sesc Corumbá fica na Rua 13 de Junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms.