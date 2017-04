Café Cult é proposta inovadora em educação, lazer e cultura

Espaço com livros, atividades culturais, bar e ainda cabines para estudos

Que tal um espaço com livros, atividades culturais, bar e ainda cabines para estudos? Essa é a novidade que o Café Cult traz para Campo Grande. A capital, assim como outros centros urbanos grandes e médios brasileiros, já teve bar com livraria, mas a junção de todas essas possibilidades num mesmo local é que faz a originalidade do estabelecimento.

Idealizado e construído pelos irmãos Ferraz – Ludmila, Ígor e Semy – o Café Cult já oferece aluguel de cabines que garantem privacidade e tecnologia aos estudantes, mas a inauguração do bar será nesta terça-feira (11), a partir das 20h, exatamente com o lançamento de um livro, Nada Consta, de Danilo Nuha, o "Japa" (veja abaixo).

A ideia é a de que, além de entretenimento, lazer e estudo, o local possa também abrigar manifestações artísticas envolvendo literatura, música, artes cênicas e visuais.

Serviço:

Inauguração Café Cult

11/04, às 20h

Rua da Paz, 1236

Informações: (67) 3253-9196

Sobre Nada Consta:

"A incrível história de um bebê abandonado na porta de um boteco em Campo Grande que virou operário e vendedor de drogas no Japão, contrabandista em Bali, jornalista e boêmio em Copacabana e testemunha de acontecimentos fantásticos, festas, comédias e dramas com os maiores artistas brasileiros dos últimos tempos."

Autor: Danilo "Japa" Nuha

Gênero: Romance

Acabamento: Brochura

Formato: 15,6x23cm

Págs: 168

Peso: 250

ISBN: 978-85-8130-371-0

Preço: a R$34,90

