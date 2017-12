Caetano Veloso, Céu e Tulipa Ruiz estão na agenda de shows do fim de semana

Sábado (9)

AIRTO MOREIRA

Radicado nos Estados Unidos há 50 anos, o percussionista lança 'Aluê', seu primeiro álbum gravado no Brasil, em que ele vai do jazz ao pop. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (8) e sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 12/R$ 40.

Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

CID CAMPOS

O compositor faz pocket show do álbum 'Emily', em que musicou poemas de Emily Dickinson traduzidos por seu pai, Augusto de Campos. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37 Paraíso, 3285-6986. Sáb. (9), 18h30. Grátis.

OS FILHOS DOS CARAS

Wilson Simoninha, Jair Oliveira e Léo Maia são, respectivamente, filhos de Wilson Simonal, Jair Rodrigues e Tim Maia. O trio canta junto clássicos como 'País Tropical' e também composições próprias. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (9), 22h (abertura). R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

FRANCISCO, EL HOMBRE

Com integrantes brasileiros e mexicanos, a banda lança o vinil do álbum 'Soltasbruxa', produzido por Zé Nigro. O projeto Tamborbeat e a banda Mulamba participam do show. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado).

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

MARIA JOÃO E ANDRÉ MEHMARI

O encontro entre a cantora portuguesa e o pianista privilegia o repertório do álbum 'A Poesia de Aldir Blanc', lançado por Maria este ano, com músicas do principal parceiro de João Bosco e Guinga. 'O Sonho', incluída no álbum, é parceria de Aldir e Mehmari. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (9), 22h.

R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

RITA BENNEDITO E JAIME ALÉM

No show 'Suburbano Coração', a cantora se une ao violonista em um show com músicas de compositores como Arlindo Cruz e Beto Guedes, além de apresentar versões para clássicos internacionais. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (8), sáb. (9) e dom. (10), 19h. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia da apresentação).

STRUNG OUT

Banda punk formada em 1992, o quinteto vem ao Brasil com turnê que destaca músicas do álbum mais recente, 'Transmission.Alpha.Delta' (2015). VIC Club (900 lug.). R. Marquês de Itu, 284, República, 3221-7819. Sáb. (9), 20h. R$ 70/R$ 160. Vendas pelo site: www.pixelticket.com.br

THAÍDE

Um dos rappers mais reconhecidos do País, ele lança o álbum 'Vamo que Vamo que o Som Não Pode Parar'. Xis, Ndee Naldinho, Terra Preta, Mael Maria e Funk Buia são seus convidados. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (9), 22h. R$ 20/R$ 30. Vendas pelo site: www.ingresse.com

TRUPE CHÁ DE BOLDO

Com dez anos de carreira, o coletivo apresenta as músicas do álbum 'Verso', lançado este ano, com composições de Alzira E, André Abujamra e Tatá Aeroplano. Sesc Santo Amaro. Praça. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (9), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

TULIPA RUIZ

'Tu' é o novo álbum de Tulipa Ruiz. Ela interpreta músicas de sua carreira com arranjos intimistas. A inédita 'Game' é o single. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

VICTOR & LEO

omemorando 25 anos de carreira, a dupla relembra grandes sucessos da carreira, como 'Vida Boa' e 'Tem que Ser Você'. Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (8) e sáb. (9), 22h. R$ 90/R$ 290. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zizi Possi

No espetáculo 'À Flor da Pele', a cantora interpreta músicas sobre uma personagem que reencontra a luz depois de um período de depressão. José Possi Neto assina a direção. Teatro Faap (486 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 6ª (8) e sáb. (9),21h; dom. (10), 18h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (10)

Airto Moreira

Déa Trancoso

Mônica Salmaso, Ceumar e Pedro Morais participam do show da cantora, que lança o álbum 'Líricas Breves para a Construção de uma Alma'. O trabalho é quase todo à capela, com timbres sutis de flautas indígenas e rabecas. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (10), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Francisco, El Hombre

GUGA STROETER E CARLOS NAVAS

Integrante do quinteto de jazz Nouvelle Cuisine, Stroeter se junta ao cantor Navas para lembrar o legado do grupo, que completaria três décadas de carreira. Clássicos do jazz e da canção brasileira são apresentados com novos arranjos. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Dom. (10), 21h (abertura, 18h). R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

NELSON SARGENTO

No projeto Nelson Com Vida, o mangueirense recebe Alcione para interpretar clássicos do samba. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (10), 15h30 (abertura, 14h). R$ 60/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

NX ZERO

A banda, que anunciou recesso por tempo indeterminado, se despede dos palcos. Eles prometem relembrar músicas como 'Cedo ou Tarde' e 'Razões e Emoções'. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (10), 18h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

RITA BENNEDITO E JAIME ALEM

TULIPA RUIZ

ZIZI POSSI

SIM 2017

Mostra Internacional de Música Instrumental

Jazz, eletrônico e afrobeat são influências dos artistas que tocam na Semana Internacional de Música. No sábado (9), as atrações são Antonio Loureiro, Fred Heliodoro, Pedro Martins (os três em show conjunto), Muntchako, Lucas Estrela e Aeromoças e Tenistas Russas. Centro Cultural da Música Instrumental. Sala Jazz Nos Fundos (100 lug.) e Sala do Autor (120 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3068-5975. Hoje (8) e sáb (9), 20h. R$ 15. Vendas pelo site: www.ingresse.com

MOSTRA SELA

O coletivo que reforça o protagonismo da mulher na música apresenta shows de Ana Cañas, Ana Larousse, Camila Garófalo, Letrux, Luana Hansen, Luiza Lian e outras artistas. Casa Natura Musical (1.000 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (9), 19h. R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

NOITE BALACLAVA-QUÉBEC

Promovida pelo selo Balaclava, a noite mostra o intercâmbio de brasileiros - os projetos Nuven e Mannequin Trees e a banda Kill Moves - com os canadenses Camille Poliquin, que marca presença com o projeto de trip hop Kroy, e a banda We Are Wolves. Breve. R. Clélia, 470, Pompeia. Hoje (8), 19h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: bit.ly/breveshow

NOITE ROSA FLAMINGO

Na programação feita pelo selo e produtora de Tiê se apresentam o cantor e compositor André Whoong, LaBaq, o duo FingerFingerrr e a própria Tiê. Breve. R. Clélia, 470, Pompeia. Sáb. (9), 20h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

NOITE SE RASGUM

O festival de Belém programa artistas da cidade, que vão do tecnobrega ao pop. Há encontros de Strobo e Jaloo, Lucas Estrela e Luê, e Felipe e Manoel Cordeiro (apresentando o projeto Combo Cordeiro), além de apresentações de Nazaré Pereira e Toni Soares. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Hoje (8), 22h. R$ 20. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

NOITE TRATORE

Almério, Ayrton Montarroyos, Ekena e Nina Becker participam da noite montada pela maior distribuidora de música independente do Brasil. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (9), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

20 ANOS DO MTST

O movimento dos Trabalhadores Sem Teto comemora 20 anos. Entre as apresentações programadas, estão shows do duo de samba Prettos (15h30) e de Caetano Veloso (18h), convidando Criolo, Maria Gadú e Péricles. Pede-se a doação de um quilo de alimento não perecível. Lgo. da Batata, s/nº, metrô Faria Lima. Dom. (10), 14h (abertura; foto). Grátis.

Dia Nacional do Forró

A casa de forró Canto da Ema comemora a data com o encontro de Danilo Ramalho (Trio Dona Zefa), Tiziu do Araripe, Enok Virgulino (Trio Virgulino), Dió de Araújo (Trio Xamego) e Tom Silva (Trio Dona Zefa). Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 4ª (13), 20h30. R$ 28. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

JAZZ MANSION

O projeto itinerante apresenta shows dos grupos Blackalbino, Ari Borger Trio e set da DJ Luísa Viscardi. Nacional Club. R. Angatuba, 703, Pacaembu, 3873-2388. Dom. (10), 15h (abertura). R$ 35. Vendas pelo site: www.ingresse.com

UMA SAUDAÇÃO A WHITNEY HOUSTON

Dirigido por Rafael Mello, o espetáculo volta repaginado. Mylena Jardim interpreta músicas da artista americana como 'Saving All My Love For You'. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Dom. (10), 21h. R$ 120/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.