Cachorro tenta confortar dono toda vez que ele vai tomar banho

O dono também esclareceu que Clark não vê aquilo como hora pra brincar - Divulgação

Quem tem ou já teve cachorro em casa sabe que quando eles não gostam de água dar banho, é uma tarefa quase impossível. Mas será que os pets também acham que nós, humanos, não gostamos de banho?

O usuário do Twitter @rudeweaver compartilhou que Clark, seu animal de estimação, sente empatia por ele e toda vez leva um brinquedo para a banheira para "acalmar" o dono.

"Toda vez que eu estou no chuveiro meu cachorro fica me encarando com ar de preocupado, presumindo que eu estou bravo aqui (porque ele odeia banhos), então ele deixa esse brinquedo para eu me sentir melhor", escreveu.

O dono também esclareceu que Clark não vê aquilo como hora pra brincar. "Para todo mundo que está me dizendo que ele só quer brincar com a gente, não é isso. Todo banho ele fica uns 10 minutos olhando pra gente e eventualmente traz um brinquedo. Se nós jogamos de volta ele fica ofendido e nem o traz de volta", disse em outro tuíte.