Cachorro se recusa a sair de parque e diverte visitantes do local

Todo mundo que tem um cachorro em casa sabe que em determinados momentos eles podem ser bem geniosos e quando querem uma coisa não abrem mão até conseguirem. Um golden retriever provou novamente essa regra em um vídeo que viralizou na internet nesta semana.

O caso aconteceu no parque Burleigh Hill, na Austrália, e mostra o pet se recusando veementemente a sair do parque, mesmo com a insistência do seu dono. Ele só se levanta para ir embora quando o dono retira a coleira e dá a impressão que vai embora sem ele.

Os frequentadores do parque riam e tiravam fotos da teimosia do animal.

