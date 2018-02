Cachorro de Rafael Vitti faz xixi ao vivo no 'Encontro'

O ator Rafael Vitti levou dois de seus cães ao estúdio do Encontro com Fátima Bernardes nesta quarta-feira, 28. O tema da conversa eram as necessidades especiais dos animais: Nino não tem uma das patas, e Penélope não tem o olho esquerdo.

Um momento curioso, porém, acabou roubando a atenção: Nino resolveu usar o chão do programa como banheiro, urinando ao vivo, para susto de Rafael e seu pai, o também ator João Vitti, e risos dos outros convidados.

Tatá Werneck, noiva de Rafael, falou sobre ocorrido em seu Twitter: "Foi mal pelo xixi!".

"Cachorrices!", brincou a veterinária que estava presente no programa. Fátima também comentou em bom humor: "Se quiser levar ele num banheirinho ali fora...". "É melhor, depois do xixi pode vir coisa pior", comentou outro convidado.

Sobre as deficiências de seus cães, Vitti comentou: "Óbvio que faz a diferença óbvia, mas acho que ele não tem consciência. Ele se acostuma, se adapta."