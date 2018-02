Bryan Cranston não vai mais aceitar pedidos de autógrafos dos fãs

"Eu adoro conhecer fãs e ainda vou dar autógrafos pessoalmente, mas só isso. Obrigado por entenderem. Vejo vocês por aí - vamos tirar uma selfie", terminou o tuíte - Foto: E+ Estadão

O ator Bryan Cranston, conhecido por interpretar Walter White na série "Breaking Bad", anunciou no seu Twitter que não vai mais receber pedidos de autógrafos porque não consegue atender a todas as solicitações dos fãs. Cranston tinha uma página no seu site oficial na qual fãs podiam mandar fotos e artigos para serem autografados pelo ator.

"Amigos, depois de 18 anos autografando tudo para os fãs, estou me aposentando. São muitos pedidos e não consigo fazer mais isso", disse o ator no Twitter. "Eu adoro conhecer fãs e ainda vou dar autógrafos pessoalmente, mas só isso. Obrigado por entenderem. Vejo vocês por aí - vamos tirar uma selfie", terminou o tuíte.

Os seguidores do ator logo lembraram de um episódio envolvendo Ringo Starr, em que o ex-baterista dos Beatles fez um bizarro vídeo em 2008 avisando os fãs para não mandarem mais cartas ou artigos para autógrafo para ele porque ia jogá-las fora.