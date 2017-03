Bruno Mars dança com animações no clipe de 'That?s What I Like'

O cantor norte-americano Bruno Mars revelou na noite de quarta-feira, 1º, o seu mais novo clipe, para a já bem-sucedida música "Thats What I Like". No vídeo, Bruno aparece dançando sozinho, enquanto brinca com animações em preto e branco na tela, todas em referência à letra da canção.

O vídeo para "Thats What I Like foi gravado pouco antes do lançamento, sendo editado no mesmo dia, em questão de horas. A música já era bem conhecida pelo público, estando no top 5 das paradas norte-americanas. Na cerimônia do Grammy Awards, em fevereiro, Mars escolheu a faixa para a sua apresentação. "Thats What I Like" é mais um single extraído do álbum "24K Magic", o terceiro trabalho de estúdio do cantor.

