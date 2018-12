Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank escolhem Papai Noel negro para Titi

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank proporcionaram um Natal especial para a filha Titi ao contratarem um Papai Noel negro para alegrar a data.

Nas redes sociais, os atores compartilharam fotos do momento, em que a menina aparece à vontade com o bom velhinho. "Pela primeira vez, minha filha não chorou de medo do Papai Noel, mas sim porque ele teve de ir embora com suas renas", escreveu Gagliasso em uma das imagens.

"Titi e Papai Noel, dessa vez uma amizade sincera e sem medo", disse Giovanna na foto em que a filha está no colo no Papai Noel. "Nosso Natal é colorido e cheio de amor", completou Gagliasso.