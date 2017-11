Bruno Gagliasso como transexual em exposição de arte

O ator Bruno Gagliasso foi fotografado com maquiagem em ambiente intimista para a exposição de arte RE.VER.SO, que tem como tema a diversidade. A mostra traz o trabalho dos artistas Gian Luca Ewbank, irmão da atriz Giovanna Ewbank, e Vini Parisi e está em cartaz na galeria Luis Maluf, em São Paulo.

"Eu de mulher", escreveu o ator no Instagram ao compartilhar imagem da exposição que ocorre até 25 de novembro.

Gian disse que procurou a ruptura do que é chamado de "correto" ou "perfeito". "Nessa mostra optei por uma temática que é muito falada, mas pouco sentida: a diversidade. Seja ela de cultura, cor ou gênero. Forçando o debate que é atual, mas mesmo assim, ainda está entranhado em antigos padrões", postou o artista.

Já Giovanna, que é irmã de Gian e mulher de Bruno, foi só elogios ao trabalho. "Sem fôlego com essa obra do meu irmão Gian com intervenção em foto do Bruno de transexual por fotógrafo Eduardo Bravin! Parabéns, Gian! Que orgulho de você, da sua exposição, da sua sensibilidade e pensamento! Te amo! Que felicidade ver de perto o seu crescimento e o grande artista que se tornou!", disse a atriz.